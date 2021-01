GPA: "Finanzministerium blockiert Homeoffice-Regelung"

"Zum Beispiel müssen die Kosten für einen ergometrischen Stuhl absetzbar sein. Aber da will das Finanzministerium irgendwelche Begrenzungen einziehen. Das ist nicht nachvollziehbar", so Teiber. Das Gesamtpaket dürfe nicht durch solcherlei Detailfragen blockiert werden, sagte sie in Richtung von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). "Er soll (gegenüber den zuständigen Experten im BMF, Anm.) ein Machtwort sprechen."

"An uns Sozialpartnern scheitert es nicht", betonte die Gewerkschafterin. "So wie wir das erlebt haben, scheitert es auch nicht am Arbeitsministerium." Demnach steht der neue Arbeitsminister Martin Kocher hinter der Einigung, die noch mit seiner Vorgängerin Christine Aschbacher (beide ÖVP) getroffen worden war.

"Es geht um eine Lösung in Sinne von hunderttausenden Betroffenen", so Teiber weiter. "In machen Betrieben arbeiten bis zu 90 Prozent im Homeoffice. Oft ist das ungeregelt, weil es keinen Betriebsrat gibt." Es gehe etwa um den wichtigen Versicherungsschutz.