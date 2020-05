Gorbach-Order: Telekom-Wunsch umsetzen

All das passierte in den Monaten vor der Nationalratswahl 2006. „Parallel zum Entstehungsprozess der Verordnung floss Schmiergeld Richtung BZÖ“, sagt der Grüne Peter Pilz. Wie berichtet, soll das BZÖ von der Telekom über eine parteinahe Agentur 720.000 Euro kassiert haben. Zusätzlich soll der Vorzugsstimmenwahlkampf der damaligen BZÖ-Ministerin Gastinger mit 240.000 Euro gesponsert worden sein. Und als Folge der Verordnung soll Lobbyist Peter Hochegger Gorbachs Sekretärin nach dessen Polit-Aus 264.000 Euro gezahlt haben; diese will einen Teil behalten und den Rest an Gorbach weitergegeben haben. Gorbach dementiert.

Was könnten Serentschys Motive gewesen sein, die Telekom zu unterstützen? „Er verdankte seine Karriere der Telekom“, sagt Pilz, die Telekom bezahlte bei Hochegger auch ein Konzept zu Serentschys Positionierung in der Öffentlichkeit. Ein Ausschuss-Mitglied hat einen noch schwerer wiegenden Verdacht: „Es gibt plausible Hinweise, dass auch Serentschy von Hochegger Telekom-Geld kassiert hat.“

Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.