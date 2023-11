Gipfeltreffen: Religionsgemeinschaften wollen friedvolles Miteinander

Der Terrorangriff der Hamas in Israel, der Gegenschlag der Israels im Gazastreifen, die Demos in Österreich, der Brandanschlag auf die jüdische Zeremonienhalle des Wiener Zentralfriedhofs. Seit dem 7. Oktober ist auch in Österreich einiges ins Rutschen gekommen. Die Diskussionen werden härter, vor allem in den sozialen Netzwerken. Ein wichtiges Zeichen dagegen wurde am Montag im Kanzleramt in Wien gesetzt. Da haben Regierungschef Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Ministerin Susanne Raab (ÖVP) die Spitzen der heimischen Glaubensgemeinschaften zu einem Gipfelgespräch geladen.

Gekommen sind alle: der katholische Erzbischof Franz Lackner, der evangelische Bischof Michael Chalupka, der orthodoxe Metropolitik Arsenios Kardamakis, Präsident Oskar Deutsch von der Israelischen Kultusgemeinde und der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft IGGÖ Ümit Vural. Gesprochen wurde über den Brandanschlag am Zentralfriedhof, die aktuelle Sicherheitslage sowie die aktuelle Situation im Nahen Osten und die Auswirkungen auf die Gesellschaft in Österreich.