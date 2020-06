Gewessler zu Differenzen mit ÖVP bei Coronahilfen: "Solidarität ist das Gebot für Europa"

„Es ist kein Geheimnis, dass die österreichischen Grünen in der Regierung eine andere Meinung haben als unser Koalitionspartner“, sagte Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Freitag bei einer Diskussionsveranstaltung zur sozio-ökonomischen Entwicklung in der EU.

Sie meinte damit die Solidarität mit EU-Mitgliedsstaaten, die von der Coronakrise stark betroffen sind. Es sei klar, dass man einer beispiellosen Krise mit „außergewöhnlichen Mitteln“ begegnen müsse, sagte die grüne Ministerin.

Würden große Volkswirtschaften wie Frankreich, Spanien oder Italien wegen der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten, würde das auch die gesamte EU gefährden. „Solidarität ist das Gebot für Europa“, so Gewessler. Es müsse in die Zukunft investiert werden, um die Krise zu überstehen.

Kommissionsvorschlag als "gute Basis"

Der Vorschlag der EU-Kommission zum Wiederaufbauplan sei eine „gute Basis und ein guter Startpunkt“ für Verhandlungen, so Gewessler. Am 19. Juni wollen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs in einer Video-Konferenz über das EU-Finanzpaket in Höhe von 750-Milliarden-Euro beraten, mit dem Maßnahmen gegen die Folgen der Pandemie finanziert werden sollen.