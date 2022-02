Gewessler: "Ich habe immer nach Kompetenz und Qualifikation bestellt"

Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) dauern in Österreich durchschnittlich 7,2 Monate. Das sei weder zu kurz, noch zu lang, denn "wir haben Ausreißer nach unten und nach oben", sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler im ORF-Report. Am Mittwoch will Gewessler einen Bericht präsentieren, wie die Verfahren effizienter und schneller abgewickelt werden können. Wie die UVP-Verfahren verändert werden sollen, das will die Klimaministerin auf mehrfache Nachfrage nicht konkret beantworten. Der Pool an Sachverständigen müsse ausgeweitet, bundesländerübergreifend gearbeitet werden. Ob dafür mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen, ließ die Ministerin offen. Der UVP-Leitfaden werde jedenfalls überarbeitet. Wichtig sei, Natur- und Klimaschutz nicht gegen einander auszuspielen, so die grüne Ministerin. Es handle sich immer um einen "Interessensausgleich und auch um eine Gratwanderung". Die Umweltverträglichkeitsprüfung sei weiterhin das probate Mittel.

Danach gefragt, ob Österreich das hehre Ziel - 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030 - erreichen wird, sagt Gewessler: "Ja, das geht." Der Ausbau der erneuerbaren Energien sei auch der Weg, um aus geopolitischen Abhängigkeiten in Energiefragen zu gelangen.