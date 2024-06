EU-Verkehrsrat: Gewessler für Gigaliner-Verbot

Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat sich weiter für ein Verbot besonders langer Lkw in Österreich ausgesprochen.

"Gigaliner haben auf Österreichs Straßen nichts zu suchen", sagte sie am Dienstag vor Beratungen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg. Sie wolle die Tür für diese Lkw nicht aufmachen, es sei beim EU-Rat am Dienstag kein Beschluss vorgesehen.