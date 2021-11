Gewessler: „Die Atomenergie ist um ein Vielfaches teurer als erneuerbare Energieformen“

Was ist von einer UN-Klimakonferenz zu halten, an der weder Russland noch China teilnehmen und zu der Regierungschefs mit Privatjets, also alles andere als klimaneutral, anreisen? Ehe Leonore Gewessler ins schottische Glasgow aufbricht (sie reist mit dem Zug; Anm.), antwortete die grüne Klimaministerin auf Fragen wie diese im Club 3.

Die Klimakonferenz ist für Gewessler alles andere als Show. Warum? „Die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit wird zwei Wochen lang durchgängig auf den Klimaschutz gelenkt. Das erzeugt politisches Momentum und Druck.“