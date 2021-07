Gewerbereform kann Jobs schaffen

"Die Unternehmen können sich künftig auf das Eigentliche konzentrieren, und ihre Dienstleistungen und Produkte anbieten, statt sich mit Verwaltungskram herumzuschlagen", sagt Böheim. "Das kann zu positiven Effekten auf dem Arbeitsmarkt führen." Außerdem auch dann, wenn es gelingt, dass sich mehr Arbeitslose mit liberalisierten Gewerben selbstständig machen.

Dass ein Tischler in Zukunft in einem bestimmten Umsatz-Ausmaß auch Nebenarbeiten wie Fliesenlegen ausführen darf, sei ebenfalls vernünftig. "Ich gehe davon aus, dass der Tischler diese Arbeiten schon bisher gemacht hat", sagt der WIFO-Experte. "Jetzt wird der Status quo in das Gesetz gegossen und der fast erzwungene Schwarzbereich wird legalisiert." Mit der Änderung der Gewerbeordnung werde an einer Schraube gedreht, die Dominoeffekte auslöst. "Sie hat natürlich Auswirkungen auf die Ausbildung und auf die Kollektivverträge", sagt Böheim. "Daher muss man sie in ihrer Gesamtheit betrachten."

Indes bezeichnen der Hotelier Sepp Schellhorn (Neos) und der Designer Volker Plass (Grüne) die Reform als "Lachnummer". Die Sozialpartner hätten Änderungen verhindert. Schellhorn und Plass fordern weiterhin eine deutliche Senkung der reglementierten Gewerbe und die Einführung einer "einheitlichen freien Gewerbeberechtigung".