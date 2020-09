Gewaltschutz: SPÖ fordert Fünf-Millionen-Corona-Sofortpaket

Die SPÖ fordert ein Corona-Gewaltschutz-Sofortpaket in Höhe von fünf Millionen Euro. "Die Pandemie verschärft die Situation der Frauen im Land. Es ist Alarmstufe Rot", warnte Gabriele Heinisch-Hosek, Vorsitzende des Gleichbehandlungsausschusses im Parlament, am Freitag in Wien. "Im Herbst wird es eng in den eigenen vier Wänden. Man darf die Frauen in diesem Land nicht alleine lassen."

"Aus den bisher zur Verfügung stehenden Zahlen lässt sich ableiten: In den ersten acht Monaten 2020 gab es so viele Betretungsverbote wie im ganzen Jahr 2019", hieß es in der Unterlage zur Pressekonferenz mit Petra Bayr, Vorsitzende des Gleichbehandlungsausschusses im Europarat, und Evelyn Regner, Vorsitzende des Ausschusses für Frauenrechte und Gleichstellung. Bei der Präsentation der Zahlen zur häuslichen Gewalt Anfang der Woche durch u.a. Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) sei die Entwicklung aber hinuntergespielt worden.