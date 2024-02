Gewalt in Schulen: Minister Polaschek sammelt in den Bundesländern neue Ideen

Wenn Jugendliche in der Schule durch anhaltende Gewalt auffallen, bleibt Pädagogen mitunter nur ein Ausweg: eine Zwangspause, sprich: die Suspendierung vom Unterricht.

Seit 2018 hat sich die Zahl der Suspendierungen in Österreich beinahe verdoppelt, wie eine parlamentarische Anfrage an Bildungsminister Martin Polaschek jüngst ergab. Physische Übergriffe werden also zunehmend zum Problem. Und um dieser Entwicklung zu begegnen, will der Bildungsminister nun flächendeckend den Gewaltschutz verbessern.