Gesundheitsreform: "Mit einem Diktat aus Wien kriegt man das nicht hin"

Dienstradl statt Einzelpraxis

Gesundheitszentren sind wiederum ein Heilmittel gegen den grassierenden Ärztemangel auf dem Land. „Es ist erheblich leichter, Ärzte für ein Gesundheitszentrum zu finden als Einzelärzte für ein fernes Tal. Im Gesundheitszentrum gibt es planbare Arbeitszeiten, Teamarbeit und Hilfspersonal wie Pfleger“, erzählt Drexler. So mancher Arzt, der in einem entlegenen Gesundheitszentrum arbeitet, pendelt von Graz ein. Wäre er oder sie ein traditioneller Kassen-Einzelarzt mit Bereitschaftsverpflichtung vor Ort, wäre Pendeln unmöglich. Im Team hingegen sind Dienstradln möglich, die man in Arbeit und Freizeit blocken kann.

Eine andere Reformvariante wurde in der Weststeiermark angewandt. Aus zwei nahe gelegenen Kleinspitälern wurde ein großes auf zwei Standorten gemacht. Jeder Standort spezialisierte sich auf einen Teil der Behandlung, und zusammen ergeben sie ein Ganzes: so geschehen in Voitsberg und Deutschlandsberg.

900 Betten weniger

Die Gesundheitsreform löst in der Steiermark alljährlich seit 2014 öffentliche Investitionen von rund 400 Millionen aus. Anders als im Wiener Krankenhaus Nord blieben die abgerechneten Ausgaben bisher stets unter den geplanten.

In Summe werden bis 2025 900 Betten abgebaut, von 6800 auf 5900. "Dennoch steigt die Qualität der Versorgung, denn diese hängt nicht mehr an der Anzahl der Spitalsbetten", sagt Dörflinger.

Um Projekte wie im Bezirk Liezen durchzuziehen, ist enormer Aufwand nötig. „Mit einem Diktat aus Wien kriegt man das nicht hin“, sagt Dörflinger. Um die Akzeptanz der Bevölkerung, der regionalen Politiker und der Belegschaften der Spitäler zu erhalten, „braucht man die Kenntnis der Region“. Drexler und Dörflinger sind gemeinsam in Bürger- und Betriebsversammlungen und auf Bürgermeisterkonferenzen aufgetreten. „Wenn man sich gut vorbereitet und gute Argumente hat, kann man auch vermeintlich Unpopuläres machen“, sagt Dörflinger.

Keine "blöden Länder"

Drexler stimmt die Gesundheitsversorgung inzwischen auch mit der Nachbarschaft, Beate Prettner in Kärnten und Hans-Peter Doskozil im Burgenland, ab. So sollen die Spitäler Oberwart und Hartberg künftig eine Einheit bilden. Mit Kärnten wird die Kooperation, sobald es den Koralmtunnel gibt, an Relevanz gewinnen. Drexler: „Das Argument, die blöden Länder bringen nichts weiter, greift zu kurz. Wir sind schneller, wir brauchen keine Direktiven aus dem Bund abzuwarten.“