Ärzte lenken ein - keine weiteren Proteste

Am Freitag war alles anders: Bei der Versammlung kamen mögliche Protestmaßnahmen nicht einmal mehr zu Abstimmung. Ärztekammer-Präsident Artur Wechselberger begründete das Einlenken wortreich: Es gebe Signale, dass ein Bekenntnis zum Ausbau des niedergelassenen Bereiches in die endgültigen Gesetzestexte der Gesundheitsreform eingearbeitet werde. Bei der späteren Umsetzung der Reform werde die Ärztekammer in die Frage der Versorgungsstrukturen eingebunden. Auch bei der Vergabe von Kassenplanstellen, den Honorarordnungen, der Ausbildungskompetenz für den Berufsstand und der Qualitätssicherung bleibe alles wie gehabt. All das habe Gesundheitsminister Alois Stöger ( SPÖ) zugesichert. Und Wechselberger ergänzte: Stögers Wort gelte sicherlich auch für die restlichen Partner, wie Länder und Sozialversicherung. Dass die Kostendynamik mit dem Wirtschaftswachstum begrenzt werde – einer der ursprünglichen Hauptkritikpunkte der Kammer – bezeichnete Wechselberger am Freitag als einen von zwei „Wermutstropfen“.

Der zweite betreffe die neuen Gremien, die für die operative Gestaltung der Reform entstehen würden. Es drohe „eine Aufblähung der Verwaltung“. Fazit dennoch: Die Ärztekammer gebe der Politik einen Vertrauensvorschuss und sehe deshalb von der Fortsetzung der Kampagne ab. Vom Gesundheitsminister wurde die neue Linie der Standesvertretung „begrüßt“. Stöger: „Nun müssen die konstruktiven Kräfte in der Ärztekammer Verantwortung übernehmen.“ Der Minister betonte aber, dass sich an der Reform, die diese Woche zwischen Bund, Sozialversicherung und Ländern vereinbart wurde, nichts geändert habe. Die Zusagen, von denen Wechselberger spreche, seien ohnehin Teil der Reform.