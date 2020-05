Ärzte machen mit der Kettensäge mobil

Was erzürnt die Ärzte?

Seit Monaten verhandeln die Geldgeber im Gesundheitswesen (Bund, Länder, Krankenkassen) über eine Umstellung des Systems. Derzeit kocht jeder sein eigenes Süppchen: Die Krankenkassen kümmern sich vor allem um die niedergelassenen Ärzte (Hausärzte, Fachärzte etc.), haben aber keine Mitsprache in den Spitälern. Umgekehrt entscheiden die Länder, was in Spitälern passiert; sie müssen sich aber nicht um die

Niedergelassenen kümmern. Und der Bund hat bei alldem – obwohl maßgeblicher Zahler – nur begrenzt Mitsprache. Bei den politischen Verhandlungen sind die Ärzte wie alle anderen Betroffenen (OP-Gehilfen, Pfleger etc.) vorerst nicht dabei – und das macht sie zornig.

Werden bald Spitäler geschlossen und Rettungstransporte gestrichen?

Nein. Für die Patienten ändert sich vorerst überhaupt nichts. Alle „Zahler“, sprich Krankenkassen, Länder und Bund, versichern, dass an der Gesundheitsversorgung nicht gespart werden soll. Die einzige Veränderung: In Zukunft soll eine Ober-Grenze eingezogen werden, um wie viel die jährlichen Ausgaben im Gesundheitswesen (2011: 14,6 Milliarden Euro) von Jahr zu Jahr steigen – nämlich um maximal 3,6 Prozent.

Die Ärzte fordern 1300 zusätzliche Kassenstellen. Haben wir in Österreich zu wenige Ärzte?

Ja und nein. In absoluten Zahlen arbeiten mehr Ärzte in Österreich als je zuvor. Während die Zahl der Patienten seit 1970 nur um 12 Prozent gestiegen ist, nahm die Zahl der Kassenärzte um 130 Prozent zu. Zählt man alle berufsausübenden Ärzte (z. B. auch Wahlärzte und Spitalsärzte), so hat sich die Zahl seit 1970 von 12.438 auf zuletzt 40.103 mehr als verdreifacht. Problematisch ist indessen die Verteilung der Ärzte. In Ballungszentren wie Wien sind deutlich mehr Mediziner zu finden als auf dem flachen Land.