Wird der Hausarzt zum Auslaufmodell?

Nicht Ärzte, sondern Krankenschwestern übernehmen mitunter Diagnosen; und anstatt als Patient immer vom selben, vom gewohnten "Hausarzt" behandelt zu werden, wechseln die Betreuer – je nach Zeit und Wochentag. Es sind aus Patienten-Sicht eher gewöhnungsbedürftige Vorschläge, die ein am Freitag dem KURIER zugespieltes Positionspapier aus dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger zumindest nahelegt.

In der vom 2. Juni stammenden Unterlage halten Hauptverband und Ministerium fest, wie sie die "Primärversorgung" in Österreich künftig regeln wollen. Im Wesentlichen verständigen sich die Partner darauf, dass die niedergelassenen Ärzte künftig vorzugsweise in "Primärversorgungszentren", kurz PV, arbeiten – im Team mit anderen Experten (Krankenschwestern, Physiotherapeuten, etc). Und tatsächlich heißt es in der Unterlage zum Beispiel, dass die "Erstdiagnostik" in den PV durch "verschiedene Gesundheitsberufe" – also nicht nur durch Ärzte – erfolgen kann.