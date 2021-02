Gesundheitsökonom: "Wir müssen uns extrem zusammenreißen"

Gesundheitsökonom Thomas Czypionka sagt im ZiB2-Interview nach der Pressekonferenz der Regierung: "Wir müssen uns extrem zusammenreißen, damit wir nicht die dritte Welle und den vierten Lockdown bekommen." Es könne rasch zu steigenden Zahlen kommen - bedingt durch die Öffnung und die Virusmutationen. Das Contact-Tracing werde so immer schwieriger bis unmöglich. Man könne nur hoffen, so Czypionka, dass "die Moral und Motivation" durch die avisierten Lockerungen steige, sich an die Maßnahmen zu halten.

Der Gesundheitsökonom hält die Vorgabe - ein 48 Stunden-alter Covid-Test - um körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können, für nicht adäquat. Besser wäre ein Test noch am selben Tag beispielsweise des Friseurbesuchs. Sollte die Reproduktionszahl wieder auf über 1 (ein Infizierter steckt eine zweite Person oder mehr an) steigen, müsste man über weitere, striktere Maßnahmen nachdenken.