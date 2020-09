Gesundheitsminister Anschober gibt "Erklärung" ab

Zwei Erklärungen in fünf Tagen - und noch ist kein Ende in Sicht. Nach Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vergangenen Freitag, gibt heute auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) eine "Erklärung" zur Corona-Situation in Österreich ab.

Thema ist laut Einladung der "Start von Phase 4 bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Österreich".

Erwartet wurde eigentlich die Verkündung neuer Maßnahmen - Bundeskanzler Sebastian Kurz hat diese beim Sommergespräch des ORF am Montagabend jedoch erst für Mittwoch in Aussicht gestellt.

Bleibt die Frage, was der grüne Gesundheitsminister heute vorstellt. Gibt es neue Details zur Corona-Ampel? Immerhin startet diese bereits am Freitag - Details dazu war er zuletzt noch schuldig geblieben. Denn was genau passiert, wenn die Ampel auf Rot, Orange oder Gelb stellt - und wer überhaupt über die Ampelstellung entscheidet, ist noch immer nicht klar - mehr dazu hier.

