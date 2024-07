Die Krankenstände sind 2023 um einen halben Tag pro Kopf gestiegen

Die Statistiker haben auch erhoben, wie häufig Krankenstände in den verschiedenen Branchen sind. An der Spitze liegt ausgerechnet der Bereich Gesundheits- und Sozialwesen (18,5 Tage), gefolgt vom Bergbau (17,2) und Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung (17,0).

Zahl der Frühpensionen gestiegen

Im Jahr 2023 sind außerdem 12.872 Personen aufgrund von geminderter Arbeitsfähigkeit oder dauernder Erwerbsunfähigkeit in Frühpension gegangen. Das waren um 1,4 Prozent mehr als 2022. Die Gesamtzahl an Personen in Frühpension ist 2023 jedoch um 4,7 Prozent gesunken. Die meisten Personen in Frühpension sind im Alter zwischen 50 und 59 Jahren, wobei mehr Männer (81.806 Personen) als Frauen (38.096 Personen) in Frühpension sind. Der häufigste Grund für den frühzeitigen Antritt waren 2023 psychische Erkrankung und Verhaltensstörungen.