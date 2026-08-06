ÖGK setzt bei der Kostenerstattung auf Künstliche Intelligenz

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) baut ihre digitalen Services aus. Etwa komme bei der Kostenerstattung ein KI-System zum Einsatz, um den Versicherten eine schnellere Kostenerstattung zu ermöglichen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Das KI-System KAI unterstütze bei der Verarbeitung von über die ÖGK-App oder über die ÖGK-Webseite eingereichten Rechnungen.

Routineaufgaben würden automatisiert erledigt, während sich die Mitarbeiter verstärkt auf komplexe Anliegen und die Versicherten konzentrieren könnten, hieß es. So konnten bereits über 85 Millionen eingereichte Seiten weitgehend automatisiert bearbeitet werden. Zudem lasse sich in der „Meine ÖGK-App“ der Bearbeitungsstand der eingereichten Rechnungen jederzeit in Echtzeit verfolgen. KI unterstütze auch bei der Vertragspartnerkontrolle, indem sie Abrechnungen auf Auffälligkeiten prüft und den Mitarbeitenden potenzielle Prüffälle übersichtlich zur weiteren Bearbeitung bereitstellt.

„Wir sind auf dem Weg, die modernste Gesundheitskasse Europas zu werden“, hielt ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer fest. Um die Beiträge der Versicherten noch effizienter zu nutzen, setze man gezielt auf den Ausbau der digitalen Angebote sowie auf den Einsatz moderner Technologien, so Wurzer.

Meine ÖGK-App zählt über 200.000 monatliche Nutzer

Die „Meine ÖGK-App“ sei bereits über eine Million Mal heruntergeladen worden und verzeichne über 200.000 monatliche aktive Nutzer. Unter anderem können darüber Arzttermine gebucht, Versicherungsdatenauszüge heruntergeladen oder eine Rechnung eingereicht werden.