Finanzmisere der ÖGK: Wo die Ärztekammer sparen will

Weiter auf die Barrikaden steigt die Ärztekammer wegen des geplanten Sparpakets bei der ÖGK. Wie berichtet, droht für heuer bei der Gesundheitskasse ein Finanzloch von rund 900 Millionen Euro. Deshalb will man unter anderem bei der Erstattung von Patienten-Leistungen den Sparstift ansetzen. So sollen die teuren MRT- und CT-Untersuchungen wieder bewilligungspflichtig werden, für Krankentransporte sollen Patienten in gewissen Fällen einen Selbstbehalt zahlen.