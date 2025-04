Heftiger Widerstand gegen massiven Sparkurs der Gesundheitskasse

Dabei geht es um Maßnahmen, die auch Patienten zu spüren bekommen. So soll es ab Juli Selbstbehalte für Krankentransporte in der Höhe der einfachen Rezeptgebühr (7,55 Euro) geben, für Beförderungen mit Fahrtendiensten oder Taxis wird die doppelte Summe fällig. In Kassen-Kreisen spricht man davon, dass solche Dienste häufig unnötigerweise in Anspruch genommen werden.

Das treibt nun die Pensionistenvertreter auf die Barrikaden: „Gerade ältere oder chronisch kranke Menschen sind auf die Hilfe durch einen Krankentransport angewiesen“, sagt Helmut Bieler vom Pensionistenverband. Eine Kassen-Sanierung auf deren Rücken werde man „nicht einfach so“ hinnehmen.

Ähnlich auch Ingrid Korosec vom Seniorenbund: „Von den Pensionisten höhere Beiträge kassieren, dafür die Leistungen auch noch zu verschlechtern, ist inakzeptabel“, wettert sie. Und weiter: „Ich habe in der Privatwirtschaft gelernt, dass man zuerst bei sich selbst spart.“