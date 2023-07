Gestrichen: Erhöhtes Pendlerpauschale ist Geschichte

Das erhöhte Pendlerpauschale, das von Mai 2022 bis Juni 2023 als Kompensation für die hohen Spritpreise ausbezahlt wurde, gehört der Vergangenheit an. Ab Samstag, 1. Juli, gelten wieder die alten Vergütungen. Das Aus für den Zuschlag hatte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Mittwoch beim Ministerrat verkündet. Es gehe darum, die Inflation nicht zusätzlich zu befeuern, so Brunner.

Pauschale für Pendler

Pendler erhalten in Österreich eine pauschale Unterstützung, die Pendlerpauschale, die je nach Entfernung vom Arbeitsplatz und Möglichkeit auf Öffis umzusteigen gestaffelte Fixbeträge umfasst.