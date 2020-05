Gesamtschule: Der Druck steigt weiter

Genügte den Salzburger Regierungspartnern, dass im Land nach Möglichkeit ein "Modellstandort" eingerichtet wird, will man dieses Schulmodell im Ländle nun flächendeckend forcieren. In Vorarlberg hat man sich darauf verständigt, dass die Region zum Schulversuch wird. Und für eben diesen, so bestätigten Wallner und Rauch gestern, werde man 2015 um Unterstützung im Bund kämpfen.

Für konservative ÖVP-Proponenten ist die neue Liberalität alarmierend. Wie sonst wäre es zu erklären, dass die etwa von Ex-Unterrichtsministerin Elisabeth Gehrer unterstützte Initiative "Pro Gymnasium" in Tirol Unterschriften sammelt, um das "Ende der Gesamtschuldebatte" zu erzwingen?

Bundesparteichef Reinhold Mitterlehner hält sich vorerst zurück. Vorarlbergs Vorstoß für die Gemeinsame Schule will der Vizekanzler ins Konzept der internen Arbeitsgruppe einarbeiten – man müsse sich hier "konsensual bewegen". Wie gesagt, Euphorie klingt anders.