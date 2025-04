Zuverdienst: Warum Arbeitslose nicht mehr arbeiten dürfen

Grundsätzlich sollte er Menschen helfen, während der Arbeitslosigkeit zu arbeiten und einen Fuß in die Tür zu bekommen – mit einer Teil- oder Vollzeitstelle als Ziel. Laut einer WIFO-Untersuchung geschah aber häufiger das Gegenteil: Geringfügig Beschäftigte blieben in der Regel sogar länger arbeitslos.

Wie will Türkis-Rot-Pink den Arbeitsmarkt abseits davon ankurbeln?

Vor allem mit Qualifizierungsmaßnahmen. Etwa im Pflegebereich: 2024 wurden 12.000 Pflegestipendien vergeben, diese Summe will die Regierung auch heuer erreichen. Ebenso weiterführen will man die Umweltstiftung – die sich Ausbildungen im Zusammenhang mit der Energiewende widmet. Und: Frauen will die Dreierkoalition weiterhin in technischen und handwerklichen Berufen fördern. Auch qualifizierte Zuwanderung möchte die Regierung beschleunigen, betonen Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos). Dafür bedürfe es einer schnelleren Anerkennung von Berufsabschlüssen – also bei der Nostrifizierung. Hattmannsdorfer sieht hier unter anderem einen Wettbewerbsnachteil im Vergleich mit Deutschland.

Wie beurteilt die Opposition die Maßnahmen?

Aus Sicht der FPÖ werden die angekündigten Maßnahmen den Arbeitsmarkt nicht retten. Als einzigen positiven Punkt sieht Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch die Weiterführung der Ausbildungsoffensive im Bereich der Pflege. Seitens der Grünen meinte Sozialsprecher Markus Koza, dass einfach die von seiner Partei erfundenen Maßnahmen weiter geführt würden: „Viel Neues muss nicht erfunden werden.“