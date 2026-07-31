Gerichtskosten steigen erneut: Anwälte kritisieren „Körberlgeld“

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Die Gerichtsgebühren steigen ab 1. August erneut um knapp sechs Prozent. Eine entsprechende Verordnung hat Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) am Donnerstag erlassen. Betroffen sind alle festen Gebührensätze wie etwa in Zivilverfahren, bei einvernehmlichen Scheidungen oder für Grundbuchauszüge und Firmenbucheingaben. Erst im April des Vorjahrs waren die Gebühren um 23 Prozent angehoben worden. Kritik daran kommt von den Anwälten: Sie fordern einen Gebührenstopp.

Hintergrund der neuerlichen Anhebung ist ein gesetzlicher Automatismus: Dieser gibt vor, dass sich die Gebühren immer dann erhöhen, wenn der Verbraucherpreisindex um mehr als 5 Prozent gestiegen ist - das war zuletzt der Fall, weshalb per Verordnung um 5,7 Prozent erhöht wurde. Dieser Mechanismus kann nur vom Nationalrat ausgesetzt werden - das war zuletzt infolge der Corona-Pandemie zweimal der Fall. Kritik der Anwälte Verärgert reagieren die Anwälte: „Österreich ist das einzige Land Europas, in dem die Justiz mehr Geld einnimmt, als sie überhaupt kostet“, so der Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages (ÖRAK), Armenak Utudjian, in einer Aussendung. Zuletzt ergab eine Studie des Europarats einen Deckungsgrad von 117 Prozent. „Die Mehreinnahmen gehen als 'Körberlgeld' an den Finanzminister, obwohl es in der Justiz an allen Ecken und Enden fehlt“, meinte Utudjian.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Jeff Mangione Armenak Utudjian, Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages

Richterschaft und Staatsanwaltschaften sowie Rechtspfleger bemängeln schon seit längerem fehlende Planstellen. „Obwohl die Gebührenschraube immer stärker angezogen wird, fehlt es zugleich an den erforderlichen Budgetmitteln für eine funktionierende Justiz; notwendige neue Planstellen werden trotz massiver Gebührenerhöhungen nicht geschaffen. Ich halte diese Situation für rechtsstaatlich untragbar“, meinte der Anwälte-Chef. Die bevorstehende Erhöhung bedeute eine massive Einschränkung im Zugang zum Recht für die Bevölkerung. „Sein Recht durchzusetzen wird für weite Teile der Bevölkerung immer weniger leistbar.“