„So weit waren wir noch nie!“ Als Beate Meinl-Reisinger mit Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) und ÖVP-Justizsprecher Klaus Fürlinger jüngst die Grundzüge der neuen Bundesstaatsanwaltschaft umriss, da war die Neos-Chefin sichtlich um Begeisterung bemüht. Im Unterschied zur Vorgängerregierung werde diese Dreier-Koalition eine jahrelange Forderung nun umsetzen und damit die Weisungsspitze in der Justiz entpolitisieren. Mandatsmehrheit Abgesehen von der Kritik, die seither aus den Reihen der Justiz kommt, haben ÖVP, SPÖ und Neos ein ganz praktisches Problem: Sie können die neue Behörde in Ermangelung der entsprechenden Mandatsmehrheit nicht beschließen. Denn für die nötige Zweidrittelmehrheit sind die Stimmen von FPÖ und/oder den Grünen vonnöten. Die Freiheitlichen halten die Behörde für überflüssig. Und so liegt es an Leonore Gewessler und ihrem Klub, die Mehrheit für einen Beschluss zu liefern. Zeit für Verhandlungen ist genug, der Gesetzesentwurf der Regierung liegt bis 31. August zur Begutachtung auf. Doch unter welchen Voraussetzungen würden die Grünen der Bundesstaatsanwaltschaft zustimmen?

Alma Zadić ist Justizsprecherin der Grünen und hat als Ministerin versucht, die Bundesstaatsanwaltschaft umzusetzen. Gegenüber dem KURIER bekräftigt sie ihre Haltung. „Ich würde mich freuen, wenn wir das umsetzen könnten. Das System ist veraltet und nicht mehr zeitgemäß.“ Parteipolitik Gleichwohl gibt es für sie eine Vorgabe: „Unser Ziel ist, dass das neue System von der Parteipolitik unabhängiger wird.“ Und genau das sehen die Grünen im vorliegenden Begutachtungsentwurf (noch) nicht erfüllt. Zadić will den Gesprächen mit der Dreier-Koalition nicht vorgreifen, entsprechend zurückhaltend äußert sie sich zu Inhalten. Es gilt allerdings als gesetzt, dass vor allem bei der Zusammensetzung der Auswahl-Kommission, beim Bestellprozess und der Amtsdauer der Bundesstaatsanwälte nachgebessert werden muss, damit die Grünen mitgehen können.