Meischberger wegen Betrugsverdachts angezeigt

Im Zuge der Provisionsaffäre um die Buwog musste Walter Meischberger bei der Finanz rund 3,7 Millionen Euro Einkommensteuer nachzahlen. Er hatte eine Selbstanzeige erstattet. Als Sicherheit, das Geld auch zu erhalten, hatte die Finanz ein Pfandrecht in Höhe von zwei Millionen Euro auf Meischbergers Liegenschaft in Wien-Döbling im Grundbuch eintragen lassen.

„700.000 Euro hatte ich schon bezahlt, rund drei Millionen Euro waren offen“, sagte Meischberger am Mittwoch zum Wiener Bezirksrichter Erich Dörfler. Weitere 1,3 Millionen Euro konnte er laut eigenen Angaben aus der Rückabwicklung eines Immobilienfonds aufbringen. Damit aber die Finanz der Löschung der Verpfändung im Grundbuch zustimmt, verlangte sie laut Meischberger „die Bezahlung der gesamten drei Millionen Euro.“

Da kam der frühere Werbeunternehmer und Freund Heinrich Schuster ins Spiel: „Schuster hat mir von sich aus Hilfe angeboten, hat aber die Bedingung gestellt, dass auch andere Personen mitzahlen“, sagte Meischi aus. Knapp eine Million Euro sollte von Schuster kommen, weitere 400.000 Euro von Thomas R. aus Zürich und 235.000 Euro sollte Meischberger selbst aufbringen. Er sagte auch, ich hatte damals ein gutes Gefühl. Am 15. Februar 2011 soll es dann im Wiener Café Hegelhof zu einem Treffen zwischen Meischberger, Schuster und Schmidt gekommen sein. Meischberger behauptet auch, Schuster und Schmidt hätten ihm nahegelegt, „die Kreditleihgabe in einen Verkauf des Hauses zu packen, um das Darlehen zu verschleiern“. Angeblich wollte Schuster in der Öffentlichkeit nicht aufscheinen.

„Ich hatte nur im Kopf, dass mir ein Freund hilft, daher habe ich zugestimmt“, sagt der Ex-FPÖ-Politiker vor Gericht. " Schmidt hat den Kaufvertrag gemacht, Schuster hat das so gewollt“. Käuferin war eine extra dafür gegründete GmbH, deren Geschäftsführer Schusters Anwalt Schmidt ist. Meischberger will den Vertrag erst kurz vor Unterzeichnung zu Gesicht bekommen haben, was Anwalt Schmidt bestreitet. Die GmbH hat die damals noch offene Steuerschuld von mehr als 1,6 Millionen Euro bei der Finanz bezahlt.

Jedenfalls, sagte Meischberger, sei in den Nebenvereinbarungen ausgemacht gewesen, dass das Haus wieder an ihn zurück fällt – unter bestimmten Bedingungen. So sollte die GmbH eine weitere Baugenehmigung für das Grundstück beschaffen, obwohl die Raumordnung einen solchen Zubau gar nicht erlaubt hätte. Und ohne neue Baugenehmigung sei laut Vertrag der Kauf aber rückabzuwickeln. Diese Klausel sei seine Sicherheit gewesen, sagte Meischberger, dass das Haus am Ende in seinen Händen bleibt.

Und er gab auch an, dass auch ursprünglich geplant war, dass er und sein Schweizer Freund R. für ihre finanziellen Beträge Anteile an der neuen Hauseigentümer-GmbH erhalten werden. Wie sich jetzt aber herausstellt, halten sie keine Anteile an der GmbH. Anwalt Schmidt bestreitet diese Pläne.

Schuster und Thomas R. sollten für ihre „Kredite“ von Meischberger eine jährliche Verzinsung von vier Prozent über Euribor erhalten. „Egal, wie lange die Laufzeit ist“, behauptet der blaue Lobbyist. „Ein Zeitpunkt für die Rückzahlung ist nicht festgelegt worden.“ Für die Rückzahlung sollen drei Varianten angedacht gewesen sein: Die Justiz gibt die Liechtensteiner Konten Meischbergers frei, dann ist er wieder flüssig; oder er treibt eine andere Zwischenfinanzierung auf; oder das Haus wird verkauft. Letztere Variante sollte dann zu Zug kommen, wenn Meischis Versuche, an sein Geld zu kommen, „zu lange dauern.“

„Es war klar, dass ich versuchen würde, so schnell wie möglich den Kredit zurückzuzahlen“, fügte er hinzu. „Nur die finanzielle Situation, die ich damals hatte, ist dieselbe wie heute.“ Er versuchte „ja intensiv das Haus zu verkaufen, aber durch den Streit und die mediale Berichterstattung“ sei ihm das nicht gelungen.

Nun versucht die GmbH um Schuster und Schmidt die Immobilie (Schatzwert: 3,88 Millionen Euro) an den Mann zu bringen, doch das geht offenbar nur, wenn es bestandsfrei ist. Deshalb wird Meischberger auf Räumung geklagt. Schusters Anwalt Helmut Schmidt sieht die Sachlage völlig anders. Er wird am 27. Februar 2014 vom Richter am Bezirksgericht Wien-Döbling einvernommen.