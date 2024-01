Karner über das Sicherheitsgefühl: "Ja, es gibt Brennpunktbezirke"

Um in Österreich für Recht und Ordnung zu sorgen, braucht es das notwendige Personal. Auch hier wird im Publikum die Sorge laut, dass es zu wenige Polizisten gibt. Vor allem in Wien und in Vorarlberg sei der Bedarf tatsächlich größer als die Nachfrage, gibt Karner zu. Generell sei die Exekutive in diesem Bereich aber auf einem guten Weg. „2.500 Frauen und Männer werden heuer mit ihrer Ausbildung beginnen“, berichtet Karner. Man habe die Anreize erhöht, indem man auch Hürden für Bewerber gesenkt habe. „Man darf tätowiert sein, die Sporttests müssen erst während der Ausbildung absolviert werden. Das kommt gut an.“

"Wenn wir streiten, dann mit Respekt"

Nicht fehlen darf an diesem Abend die Frage nach den Klimaklebern. Ein Herr ist der Meinung, dass gegen die Aktivisten viel zu wenig unternommen werde. Stimmt nicht, sagt Karner und beginnt vorzurechnen. Im Vorjahr habe es 780 Festnahmen und 3.500 Anzeigen gegen Aktivisten gegeben, erzählt er. „Dort, wo etwa Einsatzfahrzeuge betroffen sind, schreiten wir sehr rasch und konsequent ein. Etwa bei Aktionen am Gürtel in Wien. Dort, wo der Verkehr nicht betroffen ist, lassen wir sie einfach kleben.“

Mit Justizministerin Alma Zadić habe er übrigens ein „vernünftiges“ Einvernehmen, betont Karner. „Und wenn wir streiten, dann mit Respekt.“