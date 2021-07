Generäle machen gegen ihren Minister mobil

Bei seiner TV-Ansprache zum Nationalfeiertag ging Heinz Fischer nicht auf die Heeresdebatte ein. Der Bundespräsident hielt ein Plädoyer für die Demokratie und die EU. Es gebe zwar "Unsicherheit und Unbehagen. Europa ist und bleibt aber ein Friedensprojekt. Die Finanzierung von vielen europäischen Rettungsschirmen würde wohl nur einen Bruchteil dessen kosten, was die Finanzierung eines einzigen Krieges kosten würde." Eine Mahnung an Strache & Co., die gegen Milliardenhilfen für marode Staaten sind.

Das Staatsoberhaupt warnte generell vor Lamento: Österreich sei zwar "keine Insel der Seligen, aber auch nicht so fehlerhaft oder schlecht verwaltet, wie es von manchen dargestellt wird". Die Lehrlingsausbildung sei beispielhaft, die Arbeitslosenrate die niedrigste in der EU. Zu tun gebe es dennoch viel. So seien "Ungerechtigkeiten in der Einkommens- und Vermögensverteilung ein Problem". Und: "Wir sind mit empörenden Korruptionsfällen und anderen Missständen konfrontiert."

Fischers Schlussfolgerung: "Arbeiten wir gemeinsam an der Überwindung von Fehlern; und bringen wir noch mehr Energie und Gestaltungswillen auf, um wichtige Reformvorhaben durchzusetzen."