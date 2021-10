Einkommensunterschied von Männern und Frauen im Bundesdienst sinkt weiter

Im öffentlichen Dienst werde familienfreundliches Arbeiten - und zwar ganz explizit für Frauen und Männer - ermöglicht und es gibt Förderprogramme für Frauen in Führungspositionen, betonte der Vizekanzler. Denn der noch immer zu geringe Anteil von Frauen in Führungspositionen sei einer der Gründe für den Gender Pay Gap im öffentlichen Dienst. "Es ist mir persönlich ein Anliegen, Frauen und Männern gleiche Chancen und Möglichkeiten zu bieten und den Anteil von Frauen in leitenden Funktionen zu erhöhen. So konnten wir zum Beispiel in meinem Ministerium den Frauenanteil auf der zweiten Führungsebene von 37,5 auf rund 65 Prozent steigern", erläuterte Kogler.