Der Finanzausgleich ist letztes Jahr unter Rahmenbedingungen gemacht worden, die noch anders ausgeschaut haben. Da hat man noch davon ausgehen können, dass es ein entsprechendes Wirtschaftswachstum und eine europäische Dynamik gibt. Dann hat es eine Delle gegeben, und jetzt sehen wir, dass das sogar ein langes Tal ist. Damals war der Finanzausgleich gut verhandelt, in der Zwischenzeit haben sich die Rahmenbedingungen aber dramatisch verändert.

Wenn wir sagen, Mehrbelastungen sollen abgegolten werden, dann meinen wir Leistungen der Daseinsvorsorge. Da geht es um Aufgaben, die uns als Gemeinden übertragen sind und die die Gesellschaft auch will und die wir auch gerne leisten. Ich denke da an die Kinderbetreuung, die Gesundheitsvorsorge oder die Pflege. Wenn allerdings die daran geknüpften Ansprüche – wie Gruppengrößen, Stützkräfte oder Dokumentationsstandards – immer größer werden, dann muss das auch zu 100 Prozent ersetzt werden.

Kurz vor der Nationalratswahl hat der Gemeindebund ein Forderungspapier an eine künftige Regierung verabschiedet. Wichtigster Punkt: Die Mehrbelastung für die Gemeinden durch neue Vorschriften muss finanziell abgegolten werden. Angesichts des Spardrucks, dem die Regierung ausgesetzt ist, ist das eher nur ein Wunsch.

Ich möchte die Grundsteuer vielleicht in ein ganz neues, anderes Licht rücken. Zunächst ist es einmal eine Abgabe, die der Gemeinde zu 100 Prozent zugutekommt. Verwendet wird das Geld, um Infrastruktur zu schaffen oder zu sanieren. Gezahlt wird sie von Liegenschaftsbesitzern, Hausbesitzern im Wohnbau, von der Industrie oder dem Gewerbe. Wenn man etwa ein Gebäude errichtet, zahlt man eine Aufschließungsabgabe. Damit werden eine Straße, die Straßenbeleuchtung oder der Regenwasserkanal einmalig finanziert. Aber wenn das nach 35 Jahren zu sanieren ist, dann gibt es dafür keine Sondereinnahme mehr. Das leisten wir dann mit den Einnahmen aus der Grundsteuer. Und weil das alles teurer wird, erwarten wir, dass auch bei der Grundsteuer eine Valorisierung zustande kommt.

In dem Forderungspapier ist auch eine Reform der Grundsteuer enthalten. An dieser Schraube könnte man drehen, um mehr direktes Steuergeld zu bekommen. Welche Ziele verfolgt der Gemeindebund?

Gemeindebund-Präsident zu Gast in der Sendung "bei Gebhart"

Das Ganze war eine sehr unsaubere Diskussion. Zuerst war nicht klar, ob wir über Versiegelung oder verbrauchte Fläche reden. Dann haben wir festgestellt, dass manche schon mit einem Rechenschieber durchrechnen, wie viel Quadratmeter zweieinhalb Hektar pro Tag pro Gemeinde sein werden. Und dann haben wird gesagt: Das ist ja fern der Realität, fern des Faktischen. Und weil wir wirklich Boden sparen wollen, haben wir einen kommunalen Bodenschutzplan aufgelegt. Hier listen wir alle Möglichkeiten auf, wie wir das Problem in den Griff bekommen können.

Das ist ein schönes Beispiel, weil es zeigt, wie wir aus einem Problem in der Praxis eine gesellschaftliche Chance machen können. Es gibt politische Strömungen, die haben seit Jahr und Tag das Einfamilienhaus verteufelt. Der Österreicher liebt aber das Einfamilienhaus. Deshalb sagen wir im Bodenschutzplan: Entwickeln wir dieses Einfamilienhaus zu einem Mehrgenerationenhaus. Das hat nicht nur bezogen auf den Bodenverbrauch einen Spareffekt, das ist auch ein sozial wertvoller Wohnraum, wenn Junge und Ältere unter einem Dach leben. Man kann das Architektonische ja so lösen, dass für beide Generationen die nötige Privatsphäre gesichert ist.

Es ist ein Plan, der sehr ins Detail geht. Bis hin zu dem Vorschlag, dass die nächsten Generationen Wohnfläche an das Haus ihrer Eltern anbauen, statt ein eigenes Einfamilienhaus zu errichten.

Wenn es um Flächenwidmungen geht, gibt es auch die Vorschläge, die Bürgermeister ganz aus dem Rennen zu nehmen und nur höhere Ebenen entscheiden zu lassen.

Wir sind die gewählten Vertreter der Menschen vor Ort. Wir haben interessanterweise die höchsten Vertrauenswerte unter allen politischen Ebenen, weil wir spüren, was die Menschen brauchen. Dazu zählt auch, dass man einen Wohnraum im Grünen haben will. Eigentum gestehe ich jedem zu. Da muss ich halt – natürlich unter strengen Auflagen – Möglichkeiten finden, wie man das schafft. Aber das muss man ausdiskutieren und dafür Eigentümer motivieren, das wird zentral von Wien aus nicht funktionieren. Dafür wird man uns, wenn man’s ernst meint, dringend brauchen.

2025 tritt das Informationsfreiheitsgesetz in Kraft. Damit ist das berühmte „Amtsgeheimnis“ abgeschafft. Wie welchen gemischten Gefühlen werden die Gemeinden an dieses Thema herangehen?

Ich habe überhaupt keine gemischten Gefühle.

Es besteht doch die Befürchtung, dass etwaige Querulanten mit unzähligen Anfragen Gemeindeämter lahmlegen könnten.

Mir geht es darum, dass wir eine praktische Lösung zur Umsetzung des Gesetzes zustande bringen. Deswegen haben wir mit dem Bundeskanzleramt ein Projekt auf den Weg gebracht, das einerseits eine intensive Informationsschiene für die Gemeinden beinhaltet und andererseits noch klärt, wie das Gesetz in allen Details auszulegen ist. Drittens – und das ist mir am allerwichtigsten – muss die Informationsweitergabe automatisiert erfolgen. Wir haben nichts davon, wenn wir Verwaltungen von einigen wenigen lahmlegen lassen, das würde die Dienstleistungsqualität für die Bürger in anderen Bereichen massiv einschränken.