Geheimdienstaffäre als Belastungsprobe für Koalition

Er hat es geahnt. Wolfgang Sobotka wusste offensichtlich, dass die Sache haarig werden würde. Und so tat er an diesem Parlamentstag etwas, was im Hohen Haus nicht alle Tage vorkommt: Noch ehe das erste Wort gesprochen war, bat der Prä sident des Nationalrats die 183 Mandatare um Mäßigung und „die gebotene Sachlichkeit“ – immerhin gehe es um eines der sensibelsten Themen überhaupt, um die öffentliche Sicherheit.

Auf Betreiben der SPÖ musste sich Innenminister Herbert Kickl einer „Dring lichen Anfrage“ stellen.

40 Fragen und zehn Seiten umfasste das Konvolut der SPÖ zur BVT-Affäre. Und Präsident Sobotka, Kickls Vorgänger als Innenminister, sollte sehr bald Recht bekommen: Die Debatte wurde emotional und durchaus haarig.

Die SPÖ – und hier federführend die Klubchefs Christian Kern und Andreas Schieder – hielt sich diszipliniert an ihr politisches Drehbuch. Dessen Eckpunkte: FPÖ-Innenminister Herbert Kickl hat keine 100 Tage im Amt gebraucht, um das Vertrauen in den Verfassungsschutz zu erschüttern; es gibt in der BVT-Affäre „Fragwürdigkeiten sonder Zahl“ (Kern); und der gesamte Sicherheitsapparat hat eine „nachhaltige Schädigung“ erlitten.

Soviel zu den Angriffen auf den blauen Minister.

Dieser konterte, und das ist fast schon amüsant, mit einer Schwäche, die seiner Gesinnungsgemeinschaft allzugern nachgesagt wird.

Die FPÖ, so unken ihre Kritiker, soll ja besonders anfällig für Verschwörungstheorien sein. Und als wolle der Innenminister dies ins Gegenteil verkehren, parierte er Kerns Angriff mit genau diesem Zugang: „Es ist Zeit für die Fakten“, rief er dem SPÖ-Chef zu. „Lassen Sie die Verschwörungstheorien endlich beiseite.“