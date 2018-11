Gedenkmauer für Shoah-Opfer

Zwanzig Jahre lang hat Kurt Yakov Tutter für eine Gedenkmauer für die 66.000 österreichischen Holocaust-Opfer gekämpft – jetzt ist es soweit: Zeitzeuge Tutter, der in Kanada lebt, erfuhr bei seinem Besuch am Dienstag bei Kanzler Sebastian Kurz, dass die Mauer nun realisiert wird. Als Standort in Wien wurde der Ostarrichipark zwischen Nationalbank und Universität fixiert. Lange war unklar, wo die Gedenkstätte stehen und wer sie finanzieren soll. Im März – zum 80. Jahrestag des „Anschlusses“ Österreichs an Nazi-Deutschland – kam Bewegung in die Sache: Die Regierung beschloss, die Initiative zu unterstützen. Der Bund sollte die Hälfte der Kosten tragen; veranschlagt wurden vorerst 2,4 Millionen Euro.