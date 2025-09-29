Gastpatienten: Mikl-Leitner schreibt Brief an Wiens Bürgermeister Ludwig

Der Streit um die Versorgung von Gastpatienten in Wiens Spitälern geht in die nächste Runde. Wie mehrfach berichtet, kritisiert die Stadt Wien, dass die ihr zugewiesenen Zusatz-Mittel für die Behandlung von Patienten aus den anderen Bundesländern längst nicht mehr ausreichen würden. Im vergangenen Jahr musste man bereits mehr als 610 Millionen Euro aus dem Landesbudget zuschießen. Zuletzt wurden daher immer wieder Patienten aus Niederösterreich und dem Burgenland abgewiesen.

Zuletzt hatte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) seine Amtskollegen Johanna Mikl-Leitner (NÖ) und Hans Peter Doskozil (Burgenland) persönlich zu einem Gesundheitsgipfel eingeladen. Das Ziel: Die Schaffung einer Gesundheitsregion Ost mit einer gemeinsamen Planung der (Spitals-)Versorgung.

Nun antwortet Mikl-Leitner Ludwig – ebenfalls schriftlich: „Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, die Grenzen zwischen unseren Bundesländern im Gesundheitsbereich wieder abzubauen“, appelliert sie in dem Schreiben, das dem KURIER vorliegt. Und weiter: "Die Wiener Regelung zu den Gastpatienten verunsichert viele Menschen und erschüttert ihr Vertrauen in unser Gesundheitswesen. Daher ist es hoch an der Zeit, dass wir dieses Problem aus der Welt schaffen.“

500 Millionen Euro

Mikl-Leitner beharrt aber weiter auf ihrem bisherigen Standpunkt: Im Zuge des jüngsten Finanzausgleichs verzichte Niederösterreich jährlich auf rund 500 Millionen Euro, die "vorwiegend nach Wien fließen, um unsere Gastpatienten zu behandeln“.

Zudem würde Niederösterreich umgekehrt 120.000 ambulante und 11.000 stationäre Patienten aus Wien behandeln. Man werde sie auch weiterhin nicht nach ihrem Meldezettel fragen, versichert Mikl-Leitner ihrem Wiener Amtskollegen.