Ganztagsschule: "Haben keine Hausaufgaben"

Die Politik streitet, wie und wie schnell die Ganztagsbetreuung ausgebaut wird – die Roterdstraße ist ein Modell für die verschränkte Version, in der die Schüler am Nachmittag nicht bloß beaufsichtigt werden. Unterricht, Lern- und Freizeitangebote wechseln sich im Laufe des Tages ab. So erklärt sich das gute Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern, das Koschier-Friedl hervorhebt. „Wir müssen auf die Schüler eingehen und vorausplanen. Wir können nicht am Vormittag Stoff durchboxen und das Lernen nach Hause delegieren. Denn wir haben dann die Schüler übermüdet und überfordert in der Lernstunde am Nachmittag immer noch da.“

Die Direktorin sagt: „Lehrer müssen hier Multitalente sein – Erzieher und Freunde. Wir essen auch gemeinsam.“ Sie warnt: „Sinnvolle Modelle kosten Geld. Man braucht eine Küche und Freiflächen. Und man muss ein attraktives Angebot haben.“ In der Roterdstraße werden unter anderem Tanz-, Volleyball-, Informatik- und Sprachkurse geboten. Der Tagesablauf wirkt entspannt: Während in der Küche das Essen vorbereitet wird, sitzen andere gerade in der Klasse. Eine Gruppe spielt Fußball auf dem Hartplatz – ihr Lehrer und Trainer Thomas Hofer passt auf.