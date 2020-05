Gagen-Debatte: Häupl widerspricht Regierung

Wir sollten mit dem Herunterlizitieren des eigenen Gehalts aufhören. Am Ende steigen nur noch Milliardäre in die Politik ein.“ Also sprach SPÖ-Kanzler Werner Faymann am Montag im KURIER.

Und nun das. Michael Häupl, Wiener Bürgermeister und mächtiger Mann in der Partei, widerspricht. Wie in den vergangenen vier Jahren sollten die Politiker-Gagen nicht steigen: „Ich halte es für keine gute Idee, dass man in Zeiten, wo Bundes-, Landes- und Kommunalbediensteten eine Nulllohnrunde verordnet wird, bei den Politikern keine macht.“

Ein Kniefall vor dem Boulevard? Häupl ist damit jedenfalls eines Sinnes mit jenen, mit denen er das sonst nicht ist: Auch Strache und Stronach drängen auf eine Nulllohnrunde; detto die Orangen. Nur die Grünen wollen, wie die Regierenden, die Polit-Einkommen erhöhen. 1,8 Prozent mehr für 2013 schweben SPÖ und ÖVP vor. Das entspricht dem, was die Pensionisten drauf bekommen sollen – und liegt ein Prozent unter der Inflation.

Für Bürgermeister kleiner Gemeinden sei ein Plus von 2,8 Prozent gerechtfertigt, befinden Faymann und ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelegger; das begehrt Gemeindebundchef Helmut Mödlhammer. Da lässt auch Häupl mit sich reden.