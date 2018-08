Fußis Auftritt abseits der Kabarett-Bühne

Aktuell tourt der ehemalige Politik-Berater Rudi Fußi mit seinem Kabarett-Erstling durchs Land. „Jetzt rede ich“, heißt sein Programm. Zum Reden wird er demnächst auch an einem ungewöhnlichen Auftrittsort kommen: Dem Landesgericht für Strafsachen in Wien. Für zwei Stunden ist die Verhandlung am 9. Oktober angesetzt. Zu Wort kommt aber nicht nur Fußi, sondern auch die ehemalige SPÖ-Mitarbeiterin A.

Zur Vorgeschichte: Mitten im vergangenen Wahlkampf war diese Bombe geplatzt: Die Affäre Silberstein brachte die SPÖ in gehörigen Erklärungsnotstand. Mitten drin: Rudi Fußi, Berater des damaligen Kanzlers Christian Kern. Die Nerven lagen blank. Er schrieb an die Mitarbeiterin, die die Affäre ins Rollen gebracht haben soll: „Du versenkst die ganze Partei. Warum?“

Was dann folgte, sind mehrere Nachrichten, die man auch als Drohung verstehen könnte: „Glaub mir, so ein Leben willst nicht führen. Oder glaubst, die Partei lässt dich in Ruhe, wenn du sie versenkst? Die klagen dich in Grund und Boden und zerren dich durch die Arena“, schrieb er der Frau etwa. Und Nachrichten wie diese sind auch der Grund, warum er wegen Nötigung angeklagt ist. Wobei: Eigentlich wird „Rudolf Fußl“ als Angeklagter geladen – ein Tippfehler; allerdings ohne Folgen.