Funk-Affäre: "Persönliche Bereicherung"

Mehr als zwei Millionen Euro soll Mensdorff von Motorola erhalten haben. "Die Aussagen bezüglich des Blaulichtfunks von Alfons Mensdorff-Pouilly sind falsch. AMP war für Motorola für den Blaulichtfunk zuständig", gab Asner laut profil bei den Ermittlern zu Protokoll. Mehr noch: Motorola hat laut Asner Beweise gefunden, dass gewisse Amtsträger Geschenke, Gratisurlaube und Jobs erhalten haben dürften. All das soll über einen deutschen Motorola-Manager gelaufen sein – vorbei an der Zentrale.

Warum belastet ein US-Motorola-Anwalt einen deutschen Motorola-Mann? In den USA gibt es strenge Gesetze, was Bestechung betrifft. Die Konzernspitze will wohl darlegen, nichts von verdächtigen Zahlungen gewusst zu haben.

Für den Grünen Peter Pilz ist Asners Aussage jedenfalls "eine weitere Bestätigung dafür, dass im Fall Tetron Millionen-Schmiergelder geflossen sind". Pilz sagt zum KURIER: "Ich halte es für sicher, dass es um persönliche Bereicherung geht. Und ich halte es auch für möglich, dass es um Parteienfinanzierung geht."