Für Kogler sind Abschiebeflüge nach Afghanistan "unvorstellbar"

Einzelfallprüfungen werden Kogler zufolge dazu führen, "dass dies nicht mehr in Frage kommt". Und weiter: "Es ist faktisch nicht möglich, weil es für die Flieger gar keine Landeerlaubnis in Afghanistan gibt."

Dass sich daran in den nächsten Monaten etwas ändern könnte, bezweifelt Kogler: "Auch in weiterer Ferne entwickelt sich die Lage so, dass ich es de facto für unmöglich halte, dass es zu weiteren Abschiebeflügen aus Österreich nach Afghanistan kommen wird."