Für Horten, Glock & Co: Corona-Schnelltests im Ibiza-U-Ausschuss

Sie gehören zur Risikogruppe und könnten daher - leider, leider - nicht in den Ibiza-Untersuchungsausschuss kommen. Mit diesem Gesundheits-Argument haben Prominente wie die Milliardärin Heidi Goess-Horten, Waffenproduzent Gaston Glock, Novomatic Eigentümer Johann Graf und der ehemalige Casino-Vorstand Dietmar Hoscher Absagen an den U-Ausschuss deponiert.

Nun schlagen die Grünen einen Ausweg vor, wie auch " Wohlhabende" an der Aufklärung mitwirken könnten, ohne ihre Gesundheit zu gefährden. Und zwar könnten sich am Tag der Befragung alle im Raum Anwesenden einem Schnelltest unterziehen, meint Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli. Sie appelliert an die Parlamentsdirektion, entsprechende Tests zur Verfügung zu stellen

Sicherheit oberstes Gebot

Aufklärung unter optimalen Sicherheitsbedingungen sei oberstes Gebot, so Tomaselli: „Wir wollen im U-Ausschuss klären, man sich in Österreich Gesetze kaufen kann. Dafür ist jede Auskunftsperson wichtig.“

Das Team der Grünen werde sich jedenfalls im Vorfeld einem Corona-Test unterziehen.