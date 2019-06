Für Bayer-Aktionäre war Monsanto reines Gift

Doch damit nicht genug, hat Bayer seit Ende Mai in den USA eine weitere Klage am Hals – wegen Umweltschäden, die vor Jahrzehnten entstanden sein sollen. Der Landkreis Los Angeles will den Konzern an den Kosten für die Säuberung Dutzender verunreinigter Gewässer beteiligen.

Die Kläger behaupten, Monsanto sei von 1935 bis 1977 der einzige Hersteller von Polychlorierten Biphenylen (PCB) in den USA gewesen und habe die verheerenden Folgen für die Natur und Lebewesen jahrzehntelang verschwiegen. Erst 1979 wurde die Chemikalie in den USA verboten. Bayer prüft die Klage, hält die Vorwürfe aber für haltlos.