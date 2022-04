Fünf Milliarden mehr: So will die Regierung Österreich für die Heizsaison wappnen

Nach dem Russland Polen und Bulgarien das Gas abgedreht hat, ist das Thema auch in Österreich präsent. Energie- und Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) beruhigt bereits im ORF-Morgenjournal: Österreichs Gas-Lieferungen droht aktuell keine Gefahr. Im Ministerrat am Mittwochmorgen wurde nun der konkrete Plan festgelegt, wie man sich für die nächste Heizsaison wappnen wird.

Energiesicherheit geht nicht von heute auf morgen, sagt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Die Sicherheit muss organsiert aber auch finanziert werden: Dafür sind 1,6 Milliarden Euro für die strategische Gasreserve im Budget vorgesehen. Hinzukommen nun weitere fünf Milliarden Euro zur Einlagerung und Erdgas-Bevorratung als Überschreitungsermächtigung. "Keine Wohnung darf in Österreich kalt sein", so der Bundeskanzler. Aber auch der Industriestandort sei dadurch gesicher.

80 Prozent Gasvorrat für die nächste Heizsaison

Der russische Angriffskrieg mache deutlich, dass Österreich zu abhängig ist von russischem Erdgas. Österreichs Versorgung hängt an Russland, erklärt Gewessler. Das heißt, stoppt Russland die Lieferungen, habe Österreich ein massives Problem.

"Aktuell fließt Gas ohne Unterbrechung nach Österreich", vergewissert Gewessler. Österreich habe Füllstände von derzeit 16,7 Terrawattstunden. "Das ist ein Polser aber keine echte Sicherheit." Man nehme die Berichte aus Polen und Bulgarien ernst, da die Konsequenzen für Österreich aufgrund der starken Abhängigkeit weitreichend wären.

Was das konkret bedeutet erklärt die Energieministerin Gewessler so: Bis zur Beginn der Heizsaison im Herbst werden Österreichs Gasvorräte zu 80 Prozent gefüllt werden. Dafür reserviert die Regierung, die von Bundeskanzler Nehammer angesprochenen fünf Milliarden Euro zusätzlich. Als Messlatte, wie viel Gas Österreich jedenfalls "als eiserene Reserve" haben muss, wird der Verbrauch eines kalten Jänner Monats herangezogen. Im Jänner verbraucht Österreich 10 TWH Gas. Derzeit lagern 16,7 Terrawattstunden in Österreichs Gaskammern. Das ist ein Füllstand von 18 Prozent. "Der Weg zu den 80 Prozent ist also weit", sagt Gewessler.

Mehr Unabhängigkeit für Österreich

Man möchte alles dafür tun, dass das "worts case" Szenario nicht eintritt. Um Österreichs Energiestrom zu differenzieren braucht es drei zentrale Säulen, erläutert die Klimaministerin:

Erstens müsse der Gas-Verbauch reduziert werden. Das kann auch durch den bereits gestarteten Gasheizungs-Tausch vorangetrieben werden und Produktionsprozesse in der Industrie sollten umgestellt werden.

Zweitens müsse Österreich selbst Gas produzieren. Und zwar durch die "Förderung von Erdgas in Österreich, Bio-Gas und grünem Wasserstoff", so Gewessler.

Als dritte Säule will Österreich neue Lieferländer für Erdgas erschließen, denn die Republik könne auch 2030 nicht ohne fossiles Erdags auskommen. Bestehende Lieferbeziehungen zu Norwegen sollen ausgebaut werden, neue Beziehungen zu Nordafrika und Katar entwickelt werden. Außerdem hat man sich zu gemeinsamen EU-Gaseinkäufen entschlossen. Man warte jetzt auf Rückmeldung, wie viel geleifert werden kann, erklärt die Energieministerin.