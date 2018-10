Friedensmarsch durch Wiener Weinberge: „Es zählt der Mensch, nicht die Fraktion“

Zadic ärgert so etwas, und das sagt sie ihrem Gegenüber Schrangl bei einem Glas Weißwein. Klubzwang gebe es bei der Liste Pilz nicht, das freie Mandat werde gelebt.

ÖVP-Abgeordneter Nico Marchetti ist pragmatisch: „Demokratie ist Kompromiss, und Kompromiss tut manchmal weh.“ Nur so, betont der 28-jährige Wiener, bringe die Politik etwas weiter. „Klubzwang“ – ein hässliches Wort; „Parteiräson“, „Loyalität“ – viel besser. Was den Jung-Politiker aber nicht daran hindert, sich auch außerhalb der Fraktion Verbündete zu suchen. Gerade, wenn es in Verhandlungen um Details geht, sei der Austausch wichtig.

Was an der „Politikkultur“ verbessert werden soll? „Mehr Sachlichkeit“, sagt Marchetti und kann sich eine Spitze gegen den blauen Koalitionspartner nicht verkneifen: „Zu sagen: ’Der beste Innenminister aller Zeiten (Strache über Herbert Kickl, Anm.)’ – mit solchen Superlativen wäre ich generell vorsichtig.“