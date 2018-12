„Wir haben die Nase voll“: Eine freudlose Shoppingtour

Türkis-Blau muss die Luftraumüberwachung neu aufstellen. Und zwar bald. Beim Eurofighter ist die Elektronik veraltet, die Saab 105 ist 47 Jahre alt und fällt demnächst vom Himmel. Die Zeit drängt also, Bundesheer und Verteidigungsministerium wünschen sich eine Entscheidung bis Jahresende, also in wenigen Wochen. Die Regierung mauert jedoch bei dem Thema und blockt jede Information für die Öffentlichkeit ab. Die heikle Flugzeug-Causa liegt auf dem Vierertisch von Kanzler, Vizekanzler und den beiden Koordinationsministern – also beim höchsten Steuerungsgremium. Der Grund: Zuerst wollen die Regierungsspitzen eine politische Entscheidung fällen. Bundesheer und Landesverteidigung werden sich dann wohl nach diesem politischen Willen orientieren müssen.

Abschreckende Erfahrungen

Warum dieses deutliche Primat der Politik? Die Antwort liegt in den abschreckenden Ereignissen der letzten Jahre. Schon der Ankauf der Abfangjäger 2002 hatte einen politischen Knall zur Folge: Neuwahlen. Jörg Haider benutzte den Eurofighter als Trägerrakete, um den Aufstand von Knittelfeld gegen die Regierung Schüssel/Riess-Passer zu befeuern. In der Folge diente der Eurofighter der SPÖ in mehreren Wahlkämpfen als Munition gegen Schwarz-Blau. „Sozialfighter“ taufte sie den Abfangjäger und plakatierte ihn mit dem Slogan: „Hier fliegt Ihre Pensionserhöhung“. Der Grüne Peter Pilz polierte mit dem Eurofighter sein Image als Aufdecker, die Justiz ermittelte, der bereits dritte Untersuchungsausschuss des Parlaments beschäftigt sich mit der Causa.