Vier Jahre und zehn Monate: So lange hat das Strafverfahren gegen Johannes Peterlik gedauert, und so lange ist der Spitzendiplomat auch schon vom Dienst freigestellt.

Nach seinem glatten Freispruch, der im Juli rechtskräftig geworden ist, geht Peterlik davon aus, dass seine Suspendierung bald aufgehoben wird. Und wünscht sich, wie er jüngst im KURIER sagte, „eine rasche Rehabilitation als Botschafter“.

Aber wie läuft diese Rückkehr ab, nach so langer Zeit?

Die Vorwürfe, die im Herbst 2021 bekannt wurden, lauteten auf Amtsmissbrauch und Verletzung des Amtsgeheimnisses. Peterlik soll 2018 als Generalsekretär im Außenministerium (damals unter der Führung von FPÖ-Ministerin Karin Kneissl) einen Bericht angefordert haben, der die Formel für das Nervengift Nowitschok enthielt. Dieser soll über den BVT-Beamten Egisto Ott an den mutmaßlichen Russland-Spion und Ex-Wirecard-Chef Jan Marsalek gegangen sein.

„Aus Überzeugung“

Parallel zum Strafverfahren wurde damals ein Disziplinarverfahren eingeleitet und auf Eis gelegt. Jetzt, da die strafrechtliche Seite erledigt ist, kann die dienstrechtliche fortgesetzt werden.

Und obwohl die beiden Verfahren streng getrennt geführt werden, dürfte der Freispruch eine bindende Wirkung entfalten, glauben Beobachter: Immerhin ist mit dem Freispruch die faktische Grundlage weggefallen.

Der Freispruch ist, wie die vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung betonte, nicht „im Zweifel“ gefallen, sondern „aus Überzeugung“. Der Schöffensenat glaubte Peterlik, der sagte, dass es sehr wohl eine „dienstliche Erfordernis“ gegeben habe, den Nowitschok-Bericht anzufordern, und er eben nicht sein Amt missbraucht habe.