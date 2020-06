Raue Töne zwischen Regierungsspitzen

Es kracht erneut zwischen SPÖ-Kanzler Werner Faymann und ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner – wegen des geplanten Handelsabkommens der EU mit den USA ( TTIP).

Faymann hätte in der dieswöchigen Regierungssitzung eine koalitionäre Linie festlegen wollen. Via Krone hatte er das der ÖVP ausgerichtet. Schon am Mittwoch war Mitterlehner deswegen erbost. Nun wetterte er vor Journalisten neuerlich gegen Faymanns "Populismus". Nötig sei ein Regierungsbeschluss zu TTIP nicht, weil Österreich das Verhandlungsmandat, wie die übrigen EU-Länder, schon vor langer Zeit an die EU-Kommission übertragen habe. Mit Faymanns Sanktus.

Leider trete Faymann in Brüssel europäisch, in Wien anders auf, zürnt Mitterlehner: "Ich mache mich international lächerlich, wenn ich als Österreich einmal sage: Verhandlungsmandat für die EU, dann ändere ich im Land meine Meinung und sage: Das Verhandlungsmandat ist nicht mehr aufrecht. Das ist keine seriöse Vorgangsweise." Zudem habe er, Mitterlehner, im November Österreichs Skepsis in Brüssel deponiert, Faymann habe das nicht gemacht.