Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Was sind die Ursachen für das "Schneckentempo" in Sachen Gleichberechtigung in Österreich? Das wollte Report-Journalistin Eva Linsinger zum Einstieg in das Gespräch von der SPÖ-Frauenministerin wissen – nicht zuletzt in Hinblick auf den Frauenanteil von nur 14 Prozent in heimischen Vorständen. Eva-Maria Holzleitner verwies auf fortbestehende Vorurteile in der Arbeitswelt und bei Bewerbungsprozessen, die Frauen hierzulande nach wie vor benachteiligen würden. Skandinavische Länder seien in der Hinsicht „wesentlich besser aufgestellt“ - etwa, weil dort Familienzeit als Vorteil gesehen werde, da dadurch bedingte Kompetenzen wie „Multimanagement“ und „Stressresistenz“ als wertvoll für Unternehmen erachtet werden. Angesprochen auf den Gleichstellungsindex und den "unrühmlichen Rangplatz 57 für Österreich" sagte Holzleitner, dass Gleichstellungspolitik parteipolitisch nicht immer "oberste Priorität" habe und „ein Ringen, ein Verhandeln“ sei. Zudem betonte sie, dass Österreich weiterhin von Reformen „von vor einigen Jahrzehnten“ zehre.

Beteiligung von Vätern "mittlerweile rückläufig" Auch zur schleppenden Annäherung bei Einkommen und Pensionen bekräftigte die Frauenministerin: „Diese ist definitiv zu langsam.“ Als wichtigen Ansatz nannte sie die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Lohntransparenz. Internationale Beispiele würden zeigen, dass dadurch die „Gehaltsschere zwischen Männern und Frauen effizienter geschlossen werden kann“. Auf den Einwand, die Richtlinie betreffe vor allem große Unternehmen, sagte Holzleitner, es würden noch Verhandlungen zur Umsetzung laufen. Beim nächsten Thema Karenz verwies Linsinger auf die Väter in Österreich, die statistisch im Durchschnitt „exakt neun Tage“ in Karenz gingen, während Mütter über 400 Tage in Karenz seien. Auch Holzleitner sprach hierbei von „Rückschritten“, die Beteiligung von Vätern sei hierzulande „mittlerweile rückläufig“. Ein „kinderfreundliches Land“ müsse „für beide Elternteile gelten“, viele Väter würden sich eine längere Karenz wünschen. Für Frauen sei es aber „oftmals keine Wahl“, ein „vorgefertigtes Karenz-System“ präge die Situation. Die Ministerin verwies auf Länder, die Karenzzeiten verpflichtend aufteilten. Auf die Frage, ob sie verpflichtende „Halbe-Halbe“-Aufteilung wolle, sagte Holzleitner, die SPÖ-Frauen würden sich schon lange dafür einsetzen, die Koalitionspartner sähen das aber anders.