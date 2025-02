Von Gleichstellung weit entfernt: Frauen fehlen vor allem in Politik und Management

Frauen sind in Politik und Management weiter unterrepräsentiert. Das zeigt der am Donnerstag präsentierte zweite Gleichstellungsindex des Instituts Foresight für Städtebund und Arbeiterkammer.

Demnach sind nur elf Prozent der heimischen Ortschefs und 26 Prozent der Gemeinderatsmitglieder in den Städten und Gemeinden weiblich. Bloß in 51 der 2.092 Gemeinden gibt es in Unternehmen im Management mindestens 50 Prozent Frauen, in 341 Gemeinden ist gar keine Frau im Management.