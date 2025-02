Gender Health Gap – Schlechtere Gesundheitsversorgung für Frauen?

Frauen erhalten oft eine schlechtere medizinische Versorgung als Männer – ein Umstand, der als Gender Health Gap bekannt ist. Doch warum ist das so und was muss sich ändern?

Was beeinflusst die Gesundheit von Frauen besonders und welche Krankheiten betreffen Frauen besonders? Inwiefern gibt es bei Frauen und Männern unterschiedliche Symptome oder Erfordernisse bei der Behandlung? Und was sollten Frauen für ihre Gesundheit tun?

Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt des KURIER LIVE Gesundheitstalks am Montag, den 10. März 2025, um 18:30 Uhr im Van Swieten Saal der Medizinischen Universität Wien.

Hochkarätige Expertinnen und Experten am Podium beleuchten die neuesten Erkenntnisse und diskutieren Lösungsansätze:

Alexandra Kautzky-Willer , Professorin für Gendermedizin, MedUni Wien

Kristina Hametner , Leiterin Frauengesundheit der Stadt Wien

Naghme Kamaleyan-Schmied , Allgemeinmedizinerin und Obfrau der niedergelassenen Ärzt:innen, ÄK Wien

Moderation: Gabriele Kuhn, KURIER

Die Veranstaltung ist eine gemeinsame Initiative von KURIER, MedUni Wien und Novartis.

Der Eintritt frei – für die Teilnahme ist aber eine Anmeldung erforderlich!

Jetzt registrieren unter: www.kurier-events.at/de/gesundheitstalk