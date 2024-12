Linzer Frauenbericht zeigt: Die Lücke wird nicht kleiner

Kein Vergleich zum jüngeren Nachfolger

Ingrid Z. geht in Pension. Viele Jahre hat sie ihre Abteilung mit Engagement und Professionalität geleitet. Ein jüngerer Kollege wird als Nachfolger auserkoren. Im unverfänglichen Gespräch zwischen Tür und Angel fragt er Frau Z., ob denn ein Gehalt in der Höhe von XYZ angemessen sei, denn aktuell verdiene er ja so und so viel. Die Frau ist baff.

Alleine das aktuelle Gehalt des jüngeren Kollegen ist wesentlich höher als jene Summe, die sie als Abteilungsleiterin bekommen hat.