Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat im Vorfeld des Internationalen Frauentags am 8. März bei einer Veranstaltung in der Wiener Hofburg an alle Männer appelliert, in Sachen Gleichberechtigung "laut" zu werden. Dies gelte auf allen Ebenen - in Politik, Wirtschaft, aber auch im Privaten, gab er zu verstehen. Frauen auszuklammern, könne man sich schlicht nicht leisten, betonte er bei der unter dem Motto "LAUTER! FRAUEN!" stehenden Veranstaltung am Dienstag.

Der Bundespräsident eröffnete seine Rede im Zeremoniensaal vor rund 600 - überwiegend weiblichen - Gästen mit einem Blick auf die aktuellen Kriegsgeschehnisse im und um den Iran, die man "mit gemischten Gefühlen" verfolge. Einige im Publikum hätten Familien im Iran und in den Gebieten, die rundum erschüttert werden, so der Präsident. Fest stehe, dass die Menschen im Iran frei und selbstbestimmt leben können müssen, betonte der Präsident - "ohne Unterdrückung, ohne Gewalt". Dafüta_chunk_1 würden sie schon lange kämpfen - und man habe erst im Jänner bei den Protesten gesehen, "welch hohen Preis sie dafüta_chunk_1 zahlen", mit tausenden Toten. Viele Menschen seien jetzt erleichtert, weil sie darauf hoffen würden, "dass dieses brutale Regime endlich verschwindet, egal wie". Aber es dürfe "uns niemals egal sein, wie". Schon gar nicht, wenn dabei Menschen zwischen die Fronten geraten. "Bleiben wir also aufmerksam", so Van der Bellen, der aber gleichzeitig zur Zuversicht aufrief. Und er rief dazu auf, "laut" zu werden, "wenn wir Ungerechtigkeiten erleben". Auch, wenn es um Gleichberechtigung geht, spannte er den Bogen zum Frauentag. Auch Männer müssten "laut" sein Zum Motto der Veranstaltung ("LAUTER! FRAUEN!") sagte Van der Bellen, er und seine Frau Doris Schmidauer seien der Meinung, dass "alle - auch wir Männer" lauter sein müssen, "um etwas zu bewegen". Als Beispiel dafüta_chunk_1, wo dies notwendig sei, verwies der Bundespräsident u.a. auf die Sozialen Medien, das "Doomscrolling" und u.a. auf den KI-Chatbot "GROK" des Unternehmers Elon Musk: Dieser werde millionenfach benutzt, "um existierende Fotos von Frauen und Mädchen in Bikinifotos umzuwandeln", erinnerte er.

Mit Blick auf die USA sagte Van der Bellen, man sehe, "wie das Land der (...) unbegrenzten Möglichkeiten sämtliche Gleichstellungsprogramme streicht". "Wir sehen, wie sich reiche und mächtige Männer vernetzen, um Frauen und Kinder zu missbrauchen. Und wie sie um ein Haar fast ungeschoren davonkommen wären", sagte er mit Verweis auf den Epstein-Skandal. Man sehe, dass Länder Frauenrechte einschränken, dass liberale Demokratien wackeln. "Wir sehen hasserfüllte Kommentare, wütende Emojis, verdrehte Wahrheiten" - sowie Gewalt im Umgang miteinander und Gleichgültigkeit im Umgang mit der Natur. Aufruf füta_chunk_1 das "Miteinander" Auch sehe man immer mehr "Freund oder Feind"-Denken und immer weniger gute Kompromisse, immer mehr Empörung, immer weniger Verständnis. Auch erlebe man "tiefe Risse" durch Familien und Freundeskreise und eine Welt, die zunehmend in kleine Fragmente zerfällt. Vieles von dem, was gerade in der Welt geschieht, sei "nicht das, was wir uns wünschen". "Wir haben doch lieber Verbündete als Gegner, lieber Freunde als Feinde", appellierte Van der Bellen an das Gemeinsame: "Wir schmieden lieber Allianzen als Waffen und feiern lieber Feste miteinander als Siege übereinander." Van der Bellen: Bei sich selbst beginnen Aus Österreich aus könne man freilich an der Weltlage nicht viel ta_chunk_1ütteln, so der Präsident. Auf die Frage, wo es dann sinnvoll wäre, "laut" zu werden, sagte der Präsident mit Blick auf ein Zitat von Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel, man könne damit bei sich selbst beginnen.

